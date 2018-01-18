Место Бузовой возле Батрутдинова занял слон

Вчера, 19:12

Тимур Батрутдинов посмешил поклонников в своём набирающем популярность популярность аккаунте Instagram. Вместо ставших уже обыденными фото с Ольгой Бузовой, комик снялся со слоном в Таиланде, поставив хэштег #ахахаэтожебузова.

"Примерно такие фотографии были бы у меня в ленте, если бы я не встретил здесь @buzova86", - иронизирует любимец российской публики.

Свою публикацию Батрутдинов сопроводил ироничными хэштегами #апочемунесолей и #антихайп, по-видимому, намекая на бурный ажиотаж, разыгравшийся в прессе и соцсетях по поводу их совместного отпуска в Таиланде. Ольга Бузова регулярно выкладывает в своём аккаунте романтические снимки с Тимуром, а также демонстрирует поклонникам своё загорелое тело во всех ракурсах, намекая, что их с Батрутдиновым связывает нечто большее, нежели просто дружба.