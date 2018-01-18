25 км "строгого режима": Зачем насильника Шурыгиной снова арестовали?

Вчера, 18:52

Что ожидает парня?

Не успев почувствовать всю прелесть свободной жизни Сергея Семёнова снова заключили под стражу. Однако в этот раз, ему не придётся новый полуторагодовалый срок отбывать за решёткой. Браслет слежения закреплённый на его ноге будет ограничивать лишь дальность перемещения. Так в запасе у Сергея есть 25 свободных километра и ни миллиметром больше, а также ограничения пребывания вне стен дома до 22-00. Такие действия правоохранительных органов вполне объяснимы и объективны, так как оставшийся тюремный срок заключения не просто Семёнову скостили, его заменили на более мягкое наказание оказавшееся обычным домашним арестом.

Последовавшая после его освобождения передача на Первом канале имела небывалый резонанс, студия была переполнена как сторонниками Семёнова так и защитниками Дианы Шурыгиной. Бушевали споры и страсти были накалены не меньше чем в предшествующих выпусках. Сам же "виновник" шоу, похоже, находился там в небольшом шоке и с удивлением наблюдал за всем происходящим, мало проявляя собственную инициативу. Зато потерпевшая сторона была, как всегда, активна и безупречна, хотя пользовалась уже не такой хорошей поддержкой у публики принимая на себя ряд дерзких восклицаний и красноречивых фраз.

Учитывая сложившуюся ситуацию юноша не смог участвовать в очередном выпуске телевизионного шоу с Андреем Малахавом, а фанаты изначально приняли это за хороший и правильный поступок с его стороны, так как не хотят своего кумира видеть в амплуа Шурыгиной, которая так умело манипулирует и зарабатывает на своём горе. Все свидетели конфликта уже порядком устали от этой назойливой и "раздутой" истории. Поэтому некоторые полагают, что это вполне может быть искусственно созданный сценарий, а Сергей Семёнов всего-навсего подставное лицо, которое будет сидеть в тюрьме, выходить из неё по мере развития истории и выполнять "нужную" к этому времени функцию.

Тем не менее теперь Семёнову со своими оптимистичными взглядами на жизнь следует немного повременить: отложить учебный процесс и поиски достойной работы. Судьба домоседа наверняка юношу совсем скоро превратит в известного и популярного блогера России, а пока ему придётся привыкать к новым неудобствам и осваивать домашний быт.