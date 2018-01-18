Анна Седокова рассказала о несчастной любви

Вчера, 18:29

Певица и многодетная мать Анна Седокова рассказала поклонникам в Instagram о своей несчастной любви. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" рассказала способ, как забыть любимого человека.

"Говорят, чтобы забыть человека, с которым у тебя были отношения, должна пройти половина срока, которого вы провели вместе ( срока , минут 20 подбирала другое слово, как видите, вышло ). Получается, если 4 года вместе, то выходит после 2 лет все, конец? Начинаешь свободно парить и больше не заходишь к нему на страницу под именем valentina3224?", - написала в комментарии к фото Седокова.

Поклонники заподозрили, что Анна скучает за отцом своего третьего ребенка Артёмом Комаровым, с которым певица рассталась в конце 2017 года, однако их озадачил срок в 4 года, который озвучила Седокова. За время известности у Анны не было таких длительных отношений, хотя возможно, что она их скрывала.