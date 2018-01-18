Вчера, 17:58

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова назвала главное достоинство Сочи. По словам артистки, оно состоит в том, что в любом месте можно получить хороший задний план для снимка.

«К какому столбу не прислонись в окрестностях Сочи, везде будет прекрасный задник для фото», - написала знаменитость, позируя в районе железнодорожной станции Адлера. Большинство поклонников поддержали Анфису Чехову, подчеркнув, что они и сами хотели везде фотографироваться, когда туда приезжали.

Некоторые заметили, что на всём Черноморском побережье красивые виды, став приглашать артистку посетить, например, Крым. Впрочем, другие заметили, что полуостров хоть и приятен глазу, однако с Сочи контрастирует в связи с определёнными моментами. В целом, поклонники порадовались за артистку, пожелав ей приятно проводить время, как сообщает VistaNews.