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Анфиса Чехова назвала главное достоинство Сочи

Вчера, 17:58

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова назвала главное достоинство Сочи. По словам артистки, оно состоит в том, что в любом месте можно получить хороший задний план для снимка.

  «К какому столбу не прислонись в окрестностях Сочи, везде будет прекрасный задник для фото», - написала знаменитость, позируя в районе железнодорожной станции Адлера. Большинство поклонников поддержали Анфису Чехову, подчеркнув, что они и сами хотели везде фотографироваться, когда туда приезжали.

Некоторые заметили, что на всём Черноморском побережье красивые виды, став приглашать артистку посетить, например, Крым. Впрочем, другие заметили, что полуостров хоть и приятен глазу, однако с Сочи контрастирует в связи с определёнными моментами. В целом, поклонники порадовались за артистку, пожелав ей приятно проводить время, как сообщает VistaNews.


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