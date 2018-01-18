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Кристина Асмус показала трехлетнюю дочь Анастасию

Вчера, 17:50

Кристина Асмус показала поклонникам фотографию своей 3-летней дочерью Анастасией и мужем Гариком Харламовым. В данный момент семья отдыхает в Берлине.

Кристина Асмус достаточно редко публикует фотографии своей трехлетней дочери. Сегодня звезда сериала "Интерны" опубликовала снимок с отдыха в Берлине, куда она отправилась на отдых. Поклонник были в восторге от снимка маленькой Анастасии, которую мама сфотографировала в объятиях папы.

Подписчики страницы Кристины Асмус в Instagram осыпали семейство Харламовых положительными комментариями, также они попросили выкладывать больше фотографий трехлетней дочери Асмус и Харламова.


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