Друг Дианы Шурыгиной каждые выходные забирает её пьяную с центра Москвы

Вчера, 17:39

На передачу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с Андреем Малаховым пришёл близкий друг Дианы Шурыгиной Олег, который рассказал, как забирал её каждые выходные с центра Москвы.

Олег Кабалов вошёл в студию «Прямого эфира» и стал обвинять всех защитников Дианы Шурыгиной. Он уточнил, что в последнее время «жертву изнасилования» забирали с центра российской столицы чуть ли не каждые выходные в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что ему предстояло следить за девушкой и не давать её покидать определённую территорию.

Сам же телеведущий Андрей Малахов подчеркнул, что это он отправил оператора Андрея Шлянина к Шурыгиной, после чего они влюбились и в октябре 2017 года поженились. В целом, обстановка на передаче «Прямой эфир» была накалённой, и участники в один голос стали поддерживать Семёнова, которого перед этим всячески обвиняли в изнасиловании. Однако, теперь ему предстоит пробыть под домашним арестом ещё 1,5 года. Такой срок он будет отбывать дома в Ульяновской области.