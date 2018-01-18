VistaNews.ru


Друг Дианы Шурыгиной каждые выходные забирает её пьяную с центра Москвы

Вчера, 17:39

На передачу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с Андреем Малаховым пришёл близкий друг Дианы Шурыгиной Олег, который рассказал, как забирал её каждые выходные с центра Москвы.

Олег Кабалов вошёл в студию «Прямого эфира» и стал обвинять всех защитников Дианы Шурыгиной. Он уточнил, что в последнее время «жертву изнасилования» забирали с центра российской столицы чуть ли не каждые выходные в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что ему предстояло следить за девушкой и не давать её покидать определённую территорию.

Сам же телеведущий Андрей Малахов подчеркнул, что это он отправил оператора Андрея Шлянина к Шурыгиной, после чего они влюбились и в октябре 2017 года поженились. В целом, обстановка на передаче «Прямой эфир» была накалённой, и участники в один голос стали поддерживать Семёнова, которого перед этим всячески обвиняли в изнасиловании. Однако, теперь ему предстоит пробыть под домашним арестом ещё 1,5 года. Такой срок он будет отбывать дома в Ульяновской области.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.