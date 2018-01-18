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Ольга Бузова выбрала в Таиланде место для свадьбы

Вчера, 17:47

Популярная певица Ольга Бузова выбрала в Таиланде место для свадьбы. Это частный остров Koh Rang Noi, который знаменитости показался раем, как сообщает VladTime.

 Ольга Бузова отметила, что там очень комфортно и на виллах, и хорошо развитая инфраструктура. По словам артистки, там было бы интересно проводить время с любимым человеком. Подписчики стали спорить, действительно ли Ольга Бузова намекает на дальнейшие изменения в личной жизни или просто зарабатывает, рекламируя курорт.

 Сторонники первой версии в качестве возможного спутника жизни назвали Тимура Батрутдинова, с которым артистку ранее замечали на яхте. Ранее знаменитость подчёркивала, что между ней и юмористом ничего нет, однако поклонники не поверили. Некоторые удивились, как можно задумываться о вилле в настолько дорогом месте, учитывая, что Ольга Бузова живёт на съёмной квартире.


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