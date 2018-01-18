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Сергей Шнуров отправился в Австралию на Australian Open 2018

Сегодня, 16:08

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поехал отдыхать в Австралию. Он опубликовал в своем Instagram снимок из аэропорта Мельбурна.

Сергей Шнуров указал своим поклонникам, что сейчас находится в 15 тысячах километров от дома. Лидер группы "Ленинград" опубликовал снимок на фоне огромной надписи Melbourne, которая находится в аэропорту города.

Подписчикам страницы Шнурова стало интересно, зачем исполнитель прибыл в Австралию. Некоторые предположили, что Сергей решил посетить Australian Open 2018, где он сможет побывать на различных теннисных схватках спортсменов из разных стран. Другие поклонники уверены, что Шнуров будет "в Австралии пить". Сам артист не рассказал фанатам, зачем именно приехал в Мельбурн.


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