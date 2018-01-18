Насильник Шурыгиной попал под домашний арест

Сегодня, 16:06

Обвинённый в изнасиловании Сергей Семёнов не смог явиться на съёмки передачи «Прямой эфир» в связи с лишением свободы. На него надели браслет и отправили под домашний арест.

Павел Пятницкий после этого отправился к предполагаемому насильнику Дианы Шурыгиной, который год пробыл в тюрьме. На официальном канале передачи «Прямой эфир» в YouTube сказано, что Сергей Семёнов лишён свободы. В сообществах соцсети «ВКонтакте» уточняется, что «насильник» Шурыгиной не принимал участие в съёмках. Об этом говорится во всех фан-группах Семёнова.

Кроме того, на общих снимках участников передачи он везде отсутствует. Поклонников смутил и тот факт, что сторонник Путина Павел Пятницкий был в «Прямом эфире», после чего отправился непосредственно поддержать Сергея Семёнова. Подтверждения о том, что Семёнова снова взяли под стражу на данный момент нет. Сам же обвиняемый продолжает делиться снимками с отдыха и просит смотреть 18 января передачу на «России 1».