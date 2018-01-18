Алёна Кравец заставит Дана Борисову ответить за слова в «Прямом эфире»

Сегодня, 15:59

Бывшая супруга известного олигарха, а ныне певица и модель Алёна Кравец пришла в студию программы «Прямой эфир», где потребует Дану Борисову извиниться за оскорбительные слова в свой адрес. Эфир должен состояться на днях.

Алёна Кравец в личном профиле в соцсети Instagram проинформировала,ч то на днях состоится выпуск программы «Прямой эфир» с её участием, где она потребует, чтобы Дана Борисова публично извинилась за свои необоснованные обвинения. Напомним, ранее Борисова, которая закончила шестимесячную реабилитацию на острове Самуи, заявила, что намерена помочь излечиться от алкогольной зависимости Анастасии Волочковой, Алёне Кравец и Маше Малиновкой.

Рублёвская светская львица Алёна Кравец была оскорблена подобными заявлениями и попросила Андрея Малахова поставить Дану Борисову на место. Кравец поддержала и телеведущая Маша Малиновская, которая считает, что Борисовой нужно пройти дополнительные курс реабилитации.