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Новую супругу Тарасова затравили в соцсетях из-за меховой куртки

Сегодня, 15:46

Анастасия Костенко недавно стала третьей супругой бывшего мужа Ольги Бузовой. Вокруг новоиспеченной Тарасовой разгорелись настоящие страсти. Причиной стала меховая куртка с опушкой из песца.

Анастасия Тарасова привлекла отрицательное внимание не только сторонников Ольги Бузовой, но и защитников животных. Девушка выложила в Instagram фото из личного архива, на котором она красуется мехом убитого песца. Фото вместо лестных комментариев собирает тысячи слов критики не только изделия из шкуры животного, но и самой новой Тарасовой. Известно, что в социальных сетях ростовчанка Анастасия Костенко изменила фамилию на Тарасова, однако местом проживания снова числится не Москва.

Теперь злые языки поговаривают о том, что новоиспеченный муж не может обеспечить супругу жилплощадью. Сам футболист подобных заявлений не комментирует.

К слову, Дмитрий Тарасов отыграл третью свадьбу с моделью Анастасией Костенко, однако на праздник, торжество и наряды экс-супруг Бузовой денег зажал.


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