Американские СМИ назвали имя новорожденного ребенка Ким Кардашьян

Вчера, 18:00

Американская светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст на днях стали родителями в третий раз. Заботливые родители до сих пор скрывают имя новорождённой девочки, однако зарубежным изданиям удалось разузнать эту тайну.

Российский портал «ВладТайм», ссылаясь на зарубежное издание Тhe Sun, сообщает, что стало известно, как назовут маленькую дочку Ким Кардашьян и Канье Уэста. Долгое время знаменитая семейная пара скрывала, как хотели назвать дочь и до сих пор официально не подтвердили информацию. При этом на днях Кардашьян дала повод утверждать, что её малышку назвали в честь бренда Louis Vuitton.

По информации американских журналистов, девочку назовут Луиза. Однако ребенка может также назвать Элле или Лу. Ранее сообщали, что за вынашивание ребенка суррогатной матери заплатили около 114 тысяч долларов США.