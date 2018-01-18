Ольга Бузова вульгарным фото возмутила общественность

Сегодня, 14:25

Известная ведущая и певица Ольга Бузова возмутила жителей России своими откровенными фотографиями, которые общественность назвала «вульгарными» и «пошлыми». Пользователи Сети потребовали, чтобы Бузова удалила со своего аккаунта непристойные снимки.

На днях Ольга Бузова разместила в Instagram новый кадр, где сидит спиной к камере в достаточно откровенной позе. Поклонники Бузовой посчитали, что такое поведение является недопустимым, а снимки телеведущей стоит немедленно удались с Сети, так как Ольга пропагандирует пошлость среди своих многомиллионных фанатов.

Сама телеведущая не стала комментировать критику интернет-пользователей, однако на следующем своем снимке надела на себя майку и шорты, а также позировала не в такой откровенной позе, как ранее.