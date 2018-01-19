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СМИ: 13-летняя Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом

Сегодня, 01:30

13-летняя героиня сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун встречается с 15-летним Джейкобом Саоториасом, интернет-звездой и исполнителем. Информация просочилась в СМИ.

Накануне Нового года молодые люди были замечены в компании друг друга на отдыхе в Диснейленде. Затем пара обменивалась романтическими посланиями через Twitter и Instagram. Джейкоб написал, что думает о Милли. Браун в свою очередь опубликовала в Instagram снимок, на котором она обнимает огромного плюшевого мишку, подписав фото благодарностью за него, на что парень в ответ опубликовал снимок с подписью "Не за что".

Окружение малолетних артистов утверждает, что между Джейкобом и Милли уже не просто дружба, а нечто большее.
Пользователи неоднозначно отреагировали на данную новость, осыпая ее комментариями из разряда "А мама знает?", "Какая любовь в 13 лет?", "Они просто пиарятся за счет этого".


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