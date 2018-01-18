Дана Борисова отправляется в антинаркотический лагерь в Подмосковье

Сегодня, 13:02

Дана Бориса отправляется в антинаркотический лагерь в Покровское. Такой новостью она поделилась в своём Instagram-аккаунте.

Бывшая наркозависимая пишет, что отправляется в национальный антинаркотический лагерь, который расположен в Покровском, Подмосковье. Вдобавок, она похвасталась своими новыми вещами – «шубкой» и «шапочкой», как она сама пишет. Большое внимание подписчиков привлёк не факт того, что Борисова отправляется в лагерь, а именно её новый наряд. Большая часть комментариев негативная. Фолловеры считают, что её новый «прикид» демонстрирует её крайнюю безвкусицу. Не осталось без внимания и её лицо. Пользователи отмечают, что её зубы и макияж выглядят просто ужасающе. Некоторые считают, что ей абсолютно всё равно, главное правильно прорекламировать вещи и «погулять по ток-шоу», чтобы заработать деньги.