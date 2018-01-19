Эшли Грэхем снялась топлес для модного издания

Сегодня, 02:30

Рlus-size-модель Эшли Грэхем довольно часто снимается в модных фотосессиях для глянцевых изданий. Вот и недавно девушка снялась для одного из подобных журналов, где показала аксессуары одежды и свои формы.

Девушка снялась с обнаженной грудью, а также представила на снимках сумки, серьги и шляпу, которые относятся к коллекциям от известных дизайнеров Armani, Gucci, Louis Vuitton и Fendi.

Сама фотосъёмка проходила в необычайно яркой цветовой гамме, чем и привлекает особое внимание. Идея и работа над фотосессией принадлежит фотографу Бену Хассетту. Он уже неоднократно работал со многими знаменитостями для глянцевых изданий.