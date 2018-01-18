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Для глянцевого журнала дочь Деппа и Паради снялась топлесс

Сегодня, 12:33

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради снялась топлес для журнала Vogue. Лили-Роуз уже несколько лет сотрудничает с изданием.

17-летняя Лили-Роуз Депп покоряет мир моды своей красотой, девушка очень похожа на свою мать. На своей страничке в социальной сети Instagram модель выложила снимки, которые были сделаны для фотосессии в журнале Vogue. На кадрах молодая модель и актриса без стеснения позировала с оголенной грудью, помимо этого, она представила публике роскошные наряды от Карла Лагерфельда.

Журналисты сообщили, что данная фотосессия была посвящена рекламе дома Chanel, как известно, Лили-Роуз сотрудничает с ним еще с 2015 года. Девушка уже успела стать рекламным лицом коллекции аксессуаров и парфюма модного дома.

Многие поклонники модели похвалили ее за смелость и высоко оценили ее красоту и талант. Родители Лили-Роуз пока не отреагировали на такие откровенные снимки дочери, но ранее как Депп, так и Паради заявляли, что гордятся своей дочерью и ее успехами.


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