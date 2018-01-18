Маша Малиновская сняла смешную пародию на Ольгу Бузову

Сегодня, 12:23

Известная отечественная теле и радиоведущая Маша Малиновская решила высеять Ольгу Бузову и снять на неё мини-пародию, которую разместила в своем аккаунте в Instagram. Поклонники оценили чувство юмора знаменитости.

Маша Малиновская решили посмеяться над пением Ольги Бузовой в машине и показать, как нелепо это может выглядеть со стороны. Пародию оценили поклонники Малиновской, которые стали осуждать Бузову за пение во время вождения автомобиля. Кроме того, фанаты Ольги стали утверждать, что Малиновская намеренно пародирует Бузову и стремиться таким образом снова напомнить о себе.

При этом многие отметили, что пародия была снята исключительно ради пиара на имени ведущей «Дом-2»: «Пиар на имени Бузовой очередной», «Решила хайпануть на Бузовой?», «Бузова явно умнее».