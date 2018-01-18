Криса Пратта затравили в Instagram из-за мяса ягнёнка

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Американского актёра и звезду «Стражей галактики» Криса Пратта затравили в социальной сети Instagram из-за поста о мясе ягнёнка. Он опубликовал фото свежего мяса, что вызвало гнев вегетарианцев.

В своём недавном посте в Instagram-аккаунте Пратт опубликовал фото разделанного мяса ягнёнка, который был выращен на его ферме. Актер оставил длинный комментарий, в котором говорится, что животное прожило отличную жизнь, за ним постоянно ухаживали и заботились. Теперь же его будут есть на протяжении месяца Крис Пратт, его родственники и друзья.

Такое описание вызвало шквал негативных комментариев в адрес звезды. Вегетарианцы критикуют и осуждают его за такой поступок. Многие пишут, что не нужно выставлять напоказ такие вещи, так как это может задеть чувства фанатов или же просто обычных граждан. Его обвиняют в жестком обращении с животными и так далее. Его же ферму массово «проклинают» и желают ей «гореть в аду».