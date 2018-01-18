VistaNews.ru


Криса Пратта затравили в Instagram из-за мяса ягнёнка

Сегодня, 11:55

Американского актёра и звезду «Стражей галактики» Криса Пратта затравили в социальной сети Instagram из-за поста о мясе ягнёнка. Он опубликовал фото свежего мяса, что вызвало гнев вегетарианцев.

В своём недавном посте в Instagram-аккаунте Пратт опубликовал фото разделанного мяса ягнёнка, который был выращен на его ферме. Актер оставил длинный комментарий, в котором говорится, что животное прожило отличную жизнь, за ним постоянно ухаживали и заботились. Теперь же его будут есть на протяжении месяца Крис Пратт, его родственники и друзья.

Такое описание вызвало шквал негативных комментариев в адрес звезды. Вегетарианцы критикуют и осуждают его за такой поступок. Многие пишут, что не нужно выставлять напоказ такие вещи, так как это может задеть чувства фанатов или же просто обычных граждан. Его обвиняют в жестком обращении с животными и так далее. Его же ферму массово «проклинают» и желают ей «гореть в аду».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.