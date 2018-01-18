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Певице Нюше сделали неприличное предложение на публике

Сегодня, 11:49

Свежая фотография российской певицы Нюши с отдыха вызвала бурное обсуждение у поклонников. Один из комментаторов даже сделал ей весьма неприличное предложение.

27-летняя эстрадная исполнительница опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она, расположившись в кресле, закинула ногу за ногу. Хотя по сути на фотографии девушка одета в бикини и никакого пошлого смысла не подразумевается, поклонники однако отрицательно оценили данную публикацию.
Один из пользователей предложил ей сделать трюк, который исполнила Шэрон Стоун в известном фильме "Основной инстинкт". Данная сцена запомнилась всем, кто его видел. Комментатор написал под фотографией Нюши просьбу "раздвинуть ножки".
Но, конечно же, есть и положительные отзывы от тех, кто оценил фото и написал много комплиментов, восхищаясь красотой исполнительницы.


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