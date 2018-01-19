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Мишель Уильямс примеряет свадебное платье

Сегодня, 00:30

Мишель Уильямс в 37 лет решила покончить с одиночеством и уже примеряет свадебное платье. Избранником актрисы стал финансист Эндрю Юманс, который приложил много усилий, чтобы возлюбленная произнесла окончательное «да».

Информация о скором замужестве Уильямс перешла из разряда слухов лишь недавно, когда актриса сверкнула во время отдыха на Багамских островах новым кольцом. Роман Мишель и Юманса завязался летом прошлого года. Тогда многие поклонники посчитали, что финансист станет лишь очередным увлечением, в числе многих. Однако, как оказалось, актриса не была чужда матримониальных намерений.

Свадьба Уильямс состоится в 10 годовщину смерти Хита Леджера, который занимал так много места в сердце актрисы. Плодом любви стала дочь Матильда, которой сейчас уже исполнилось 13 лет. С Леджером Мишель встретилась на съемках скандального фильма «Горбатая гора», где Хит сыграл Энниса Дел Мара, а Уильямс его жену Альму. Они расстались незадолго до смерти Леджера.


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