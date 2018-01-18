Армен Джигарханян госпитализирован в больницу: Что случилось с легендарным актёром?

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Народный артист СССР Армен Джигарханян в больнице. Его пришлось госпитализировать в связи с резким ухудшением здоровья. В сети высказывают предположения, что актёр перетрудился, учитывая, что в свои 82 года продолжает активно работать, участвуя в театральных постановках.

Скоро новый спектакль, потому Джигарханяну приходилось тратить много сил. Немаловажным фактором оказались погодные условия, перекосы которой подорвали организм пожилого артиста. Плохо стало знаменитому актёру прямо на работе. В СМИ уточняют, что личный водитель Армена Джигарханяна на отрез не соглашался доставлять его в театр, однако артист поехал тогда туда сам. Известно, что доставили актёра в больницу им. Пирогова. Уточняют также, что пока Джигарханян сознание не потерял, он находится в сознании, его состояние можно назвать средним.

Относительно того, что именно случилось с легендой отечественного киноискусства, есть расхождения. Одни утверждают, что Армен Джигарханян просто сильно простудился, что вполне характерно для нынешней погоды и времени года. Другие заявляют, что дело в проблемах с сердцем, которое знаменитого актёра очень часто прихватывало.

Есть и весьма альтернативная и не доказанная версия – артист не долечился до конца после скандала со своей бывшей супругой, Виталины Цымбалюк-Романовской. Дело в том, что последняя во время семейной жизни вела себя крайне некорректно. Цымбалюк-Романовская, возможно, накачивала Армена Джигарханяна сильнодействующими успокоительными препаратами под видом инсулина. Состояние актёра тогда было не слишком нормальное. Временами он мог не понять, что вокруг него или что-то забыть.

Когда позже провели обыск, у Виталины Цымбалюк-Романовской нашли доказательства преступных действий, определив, что никто, кроме неё, не был способен давать артисту сильное успокоительное. Такое средство колоть Джигарханяну было противопоказано. В итоге, здоровье знаменитого артиста было существенно подорвано, и некоторое время он приводил себя в порядок после такой семейной жизни. Стоит отметить, что кроме попытки отравить Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская также обманным путём, возможно, забрала у него 4 миллиона рублей, а также разное имущество, включая квартиры и театр.