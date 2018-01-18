Кэндис Свейнпол стала самой влиятельной моделью в Instagram

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Известная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол стала самой влиятельной и дорогой в Instagram. Известно, что сейчас звезда беременна.

В сообщении указано, что ей удалось обогнать на просторах социальных сетей даже таких представительниц модельного бизнеса, как Роузи Хантингтон-Уайтли и Диту Фон Тиз. Экспертам удалось выяснить, что каждая её публикация стоит 50 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на российские рубли порядка 3,9 миллиона. Сейчас она беременна вторым ребёнком.

Ещё совсем недавно звезда Victoria’s Secret выступала на престижных показах нижнего белья, демонстрируя свою идеальную фигуру. На сегодняшний день ей придётся повременить с откровенными показами и отправиться в декрет. Пользователи Instagram шутят, что с её доходами можно из декрета и не выходить, а просто делать посты, например, раз в неделю.