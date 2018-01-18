VistaNews.ru


Кэндис Свейнпол стала самой влиятельной моделью в Instagram

Сегодня, 11:15

Известная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол стала самой влиятельной и дорогой в Instagram. Известно, что сейчас звезда беременна.

В сообщении указано, что ей удалось обогнать на просторах социальных сетей даже таких представительниц модельного бизнеса, как Роузи Хантингтон-Уайтли и Диту Фон Тиз. Экспертам удалось выяснить, что каждая её публикация стоит 50 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на российские рубли порядка 3,9 миллиона. Сейчас она беременна вторым ребёнком.

Ещё совсем недавно звезда Victoria’s Secret выступала на престижных показах нижнего белья, демонстрируя свою идеальную фигуру. На сегодняшний день ей придётся повременить с откровенными показами и отправиться в декрет. Пользователи Instagram шутят, что с её доходами можно из декрета и не выходить, а просто делать посты, например, раз в неделю.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.