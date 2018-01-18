Фанаты не узнают Викторию Боню из-за уколов ботокса

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Виктория Боня не скрывает, что поддерживает свою красоту различными «уколами красоты». Недавно девушка крупным планом показало свое лицо, которое фанаты посчитали восковым.

В Сети разразился настоящий скандал, когда Виктория Боня показала свое настоящее лицо. Многие стали критиковать знаменитость за накачанные губы и неестественное выражение лица, также интернет-пользователи обратили внимание, что у Бони совершенно гладкое лицо без мимических складок.

Поклонники пожелали Виктории на некоторое время забыть об инъекциях ботокса, так как она рискует совсем потерять свою естественную красоту. Сама знаменитость никак не прокомментировала слова хейтеров.