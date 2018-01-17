Ольга Бузова испугала фанатов "натуральным" видео из Таиланда

Вчера, 22:55

Видеоролик с Бузовой без макияжа в Таиланде шокировал публику. Телезвезда показала свое лицо без макияжа, но фанаты не смогли достойно оценить смелый поступок.

Ольга Бузова решила подарить своим фанатам новый ролик, в котором она предстала перед камерой в натуральном виде, без макияжа. На момент съемки певица отдыхает в Таиланде, где проходит плодотворно ее отпуск. В ответ на такую смелую публикацию, поклонники испугались.

Они начали писать в комментариях свои мнения, что Бузова без макияжа совершенно не похожа на себя. Кожа на ее лице выглядит, как маска, а под глазами круги. Сама же Ольга также получила шок от такой непредвиденной реакции поклонников. Девушка рассчитывала на очередной всплеск восторжений, но получилось обратное действие.