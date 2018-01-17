Муж Дианы Шурыгиной в эфире избил второго насильника

Вчера, 20:39

Андрей Шлягин, законный муж знаменитой Дианы Шурыгиной, избил второго насильника Александра Рухлина. Инцидент произошел на Первом канале прямо в эфире передачи «А на самом деле» с Дмитрием Шепелевым.

Сегодня в программе «А на самом деле» перед любопытной публикой собрались фигуранты знаменитой истории об изнасиловании Дианы Шурыгиной. В студию ответить на вопросы экспертов пришли как жертва инцидента, так и ее второй насильник Александр Рухлин, которому удалось избежать уголовного преследования за неимением улик.

Когда Дмитрий Шепель пригласил в студию присоединиться Андрея Шлягина, то последний сразу налетел с кулаками на парня. Все произошло из-за того, что Рухлин отказался извиняться перед Шурыгиной, настаивая, что интимная близость произошла по обоюдному согласию. Специалисты выявили новые подробности этой скандальной истории.