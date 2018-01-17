Гражданская жена покойного Яковлева пойдет в суд оспаривать завещание

Вчера, 20:40

Сожительница Олега Яковлева из коллектива «Иванушки», который скончался в прошлом году, не согласна с текстом завещания. Женщина готовит пакет документов для похода в суд.

Александра Куцевол, с которой в последнее время жил покойный Яковлев, не может признать законным его завещание. Женщина официально заявила о том, что именно она может быть наследницей всей недвижимости певца, которая осталась в России и за ее пределами. Речь идет о нескольких квартирах и денежных средствах в банках. По подсчетам, сумма наследства равна 50 млн рублей. Олег Яковлев скончался в 2017 году в Москве.

Причиной смерти, как говорит сама Куцевол, стала пневмония, запущенной формы. После того, как было оглашено завещание, появилась племянница покойного. Девушка также имеет претензии на наследство родного дяди. Тем более, между Александрой и родственницей возникали ранее конфликты. Теперь сожительница покойного намерена доказывать свое право на наследство в суде.