Борисова из-за жестокости Малахова покинула студию "Прямого эфира"

Вчера, 19:57

Скандально известная телеведущая Дана Борисова психанула и покинула студию передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Борисова акцентировала внимание на том, что съёмки передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» получилась очень жестокой. «Очень жестокая передача #прямойэфир #россия1 получилась сегодня. После оскорблений двух леди-полусвета, я вскочила и вышла из студии», - написала Борисова в своём блоге.

Подписчики стали интересоваться, что именно произошло в студии Малахова, но борющаяся с наркотической зависимостью девушка так и не призналась. Она лишь дополнила запись снимком, на котором можно заметить её грустное выражение лица. Малахов также отказался комментировать произошедшее, поэтому узнать об инциденте можно лишь будет после выхода передачи с участием Борисовой.