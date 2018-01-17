VistaNews.ru


Панин втянул Баскова в скандал с Максимом Галкиным

Вчера, 19:44

Алексей Панин втянул Николая Баскова в скандал с Максимом Галкиным. Актер в социальных сетях советует юмористу переключиться на своего друга-певца.

Как рассказывает Алексей Панин, Максим Галкин стал упоминать актера во время своих выступлений, напоминая публике инциденты, повлекшие скандал между этими двумя известными людьми. Панин предупреждает оппонента, если он не прекратит называть его имя в своих шоу, то звезда кино будет вынужден обнародовать друзей юмориста, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Алексей Панин шокирован поведением ведущего детского шоу, ведь сам никогда не позволял себе обсуждать личную жизнь кого-либо из знакомых перед зрителями. Актер советует Максиму Галкину переключиться на Николая Баскова, так как он больше не намерен участвовать в подобных батлах, развлекая пользователей в социальной сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.