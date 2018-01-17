Панин втянул Баскова в скандал с Максимом Галкиным

Вчера, 19:44

Алексей Панин втянул Николая Баскова в скандал с Максимом Галкиным. Актер в социальных сетях советует юмористу переключиться на своего друга-певца.

Как рассказывает Алексей Панин, Максим Галкин стал упоминать актера во время своих выступлений, напоминая публике инциденты, повлекшие скандал между этими двумя известными людьми. Панин предупреждает оппонента, если он не прекратит называть его имя в своих шоу, то звезда кино будет вынужден обнародовать друзей юмориста, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Алексей Панин шокирован поведением ведущего детского шоу, ведь сам никогда не позволял себе обсуждать личную жизнь кого-либо из знакомых перед зрителями. Актер советует Максиму Галкину переключиться на Николая Баскова, так как он больше не намерен участвовать в подобных батлах, развлекая пользователей в социальной сети.