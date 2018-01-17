Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за «торчащие соски и подпрыгивающую грудь»

Вчера, 19:16

Поклонники раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за «торчащие соски и подпрыгивающую грудь». Они поразились тому, что знаменитость собралась не светскую вечеринку на Мальдивских островах, явно забыв одеть лифчик, как сообщает VladTime.

В коротком ролике Анастасия Волочкова продемонстрировала, как будет выглядеть на мероприятии. Подписчики были шокированы тем, что при ходьбе бюст знаменитости «подпрыгивал», и это было легко заметно. Балерина является одной из тех звёзд, кто всегда живёт «на полную», не слушая других, и этого Анастасия Волочкова придерживается всегда.

Однако в этот раз, как посчитали поклонники, знаменитость всё-таки существенно переборщила. Они назвали её поведение позорным, попросив одеваться «по-человечески». Как считают интернет-пользователи, Анастасия Волочкова совершенно забыла о том, что такое этикет.