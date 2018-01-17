Шурыгина привела на детектор лжи шоу «На самом деле» второго «насильника» Рухлина

Вчера, 18:38

Скандально известная уроженка Ульяновска Диана Шурыгина привела на детектор лжи своего второго «насильника» Александра Рухлина. В то время, пока Сергей Семёнов отбывал наказание в колонии, второй предполагаемый преступник отправился служить в армию. Тогда суд признал его свидетелем. Шурыгина же заявляла, что молодой человек после Семёнова решил «надругаться» над ней.

Диана Шурыгина встретилась со своим вторым «насильником» в рамках ток-шоу «На самом деле», которое транслируется на «Первом канале». В рамках телепередачи и сама девушка и Александр Рухлин, которого она также обвиняла изнасилование, прошли проверку на детекторе лжи.

Шурыгина опять рассказала, что Рухлин зашёл в комнату после Семёнова, решил воспользоваться пьяным состоянием Дианы и заняться с ней сексом.

Интересно, что во время всей программы и сам молодой человек, и Шурыгина уходили от прямых ответов на поставленные вопросы. В конечном итоге ведущим не удалось выяснить, была ли у них в ту ночь сексуальная связь.

Ранее стало известно о подробностях оплаты, которую получают все участники истории с Шурыгиной на федеральных каналах.