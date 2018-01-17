В Таиланде Криса Кельми буддисты избили и приковали к кровати

Вчера, 18:27

В Таиланде Криса Кельми, известного в России певца, буддисты избили и наручниками приковали к кровати. В чужой стране артист находился на лечении от алкоголизма, о чем он намерен поведать Андрею Малахову в «Прямом эфире».

По словам Криса Кельми, в Таиланде в специализированной клинике для зависимых людей его палата находилась на первом этаже. Он отправился плавать в бассейне, но при выходе из воды на него напали буддисты, положили на плитку и начали избивать. После приковали российского артиста наручниками к кровати.

По мнению певца, это произошло из-за его православных взглядов. Он самостоятельно сломал левый наручник, но с правым ему помогли справиться. После произошедшего Криса Кельми перевели в другую комнату, расположенную на втором этаже. Продолжить лечение в Таиланде он все-таки намерен, когда расскажет об этом Андрею Малахову.