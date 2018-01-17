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Лера Кудрявцева шокирована откровением Ягудина и Тотьмяниной

Вчера, 18:06

Лера Кудрявцева пригласила фигуристов Алексея Ягудина и Татьяну Тотьмянину на свою передачу «Секрет на миллион». Там семейная пара шокировала ведущую своим откровением.

Изначально в студию «Секрета на миллион» попал Алексей Ягудин, который ответил на ряд вопросов о своей личной жизни. Далее к супругу присоединилась Татьяна Тотьмянина и парочка продолжила откровенничать вместе. Ягудин рассказал, что с детства растет в своеобразном бабьем царстве: мать, бабушка, две двоюродные сестры, тетя, супруга, две дочери и две собачки женского пола.

По его словам, если бы Татьяна родила ему сына, то он бы воспринял это как личную трагедию. Также фигурист признался, что перед второй беременностью он лично колол жене лекарственные препараты, чтобы избежать рождения наследника. От таких слов у Леры Кудрявцевой закатились глаза и она нервно поправила юбку.


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