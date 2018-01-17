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Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за «пьянку»

Вчера, 18:19

Поклонники раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за «пьянку». Интернет-пользователям не понравилось видео в Instagram, где знаменитость стояла в компании «друзей из Казахстана» с бокалом в руке.

Анастасия Волочкова отметила в ролике, что их всех она встретила случайно, продолжая отдыхать на Мальдивских островах, однако все они стали для неё хорошими людьми. Подписчики это не оценили, назвав подруг балерины «новой компанией для пьянок», как сообщает VistaNews.

«Ну, вот, опять пьёте…», «Без бокала нет вокала…», - писали многие. Интернет-пользователей возмутили пьяные речи Анастасии Волочковой, и они поинтересовались, куда же это теперь зайдёт. Люди попросили балерину перестать так себя вести. Некоторые, впрочем, защитили знаменитость, подчеркнув, что на то это и отдых, чтобы расслабляться, а методы каждый для себя выбирает сам.


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