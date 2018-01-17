Ростовская модель Playboy Мария Лиман оголила ягодицы на островах в Таиланде

Вчера, 17:15

Знойная модель Playboy из Ростова Мария Лиман регулярно радует своих подписчиков в Instagram своими откровенными фото. На этот раз Мария показала на снимке оголённые ягодицы, позируя в бикини на островах Пхипхи в Таиланде.

В комментарии к снимку Лиман написала: "Я до сих пор смотрю на это место и мне не верится в его существование. А когда закрываю глаза, мысленно представляю себя на съемках фильма "Пляж".

Вероятно, ростовская звезда Playboy замечательно проводит время на райских островах Пхипхи в Таиланде, на публикации в Instagram отмечен именно этот геотег. Подписчики модели бурно отреагировали тысячами "лайков" и комментариев, в которых одинаково восхваляли как красоту девушки, а особенно некоторых частей её тела, так и восхитительный пейзаж на фоне.