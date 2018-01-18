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Анна Седокова опубликовала в Instagram фото в сексуальном красном платье

Сегодня, 03:15

Широко известная российская поп-исполнительница Анна Седокова продолжает радовать поклонников «горячими» фото в Instagram. На этот раз звезда отечественного шоу-бизнеса предстала перед подписчиками в сексуальном красном платье, собрав множество лайков и лестных комментариев.

Анна Седокова – счастливая мать троих детей. Восхитительная физическая форма певицы не дает покоя как мужской, так и женской части аудитории поклонников. Девушки стремятся быть похожими на бывшую солистку группы «ВИА Гра», постоянно спрашивая у кумира советов по поводу сохранения привлекательной фигуры. Седокова действительно эксперт в данных вопросах, о чем регулярно свидетельствует Instagram исполнительницы. Очередная демонстрация плодов здорового питания и фитнесса прошла в сексуальном красном платье.

«Горячий» снимок стремительно набрал тысячи лайков и сотни лестных комментариев сразу после публикации. В многочисленных обращениях к кумиру, поклонники восхищаются красотой певицы и желают здоровья ее новорожденному сыну Гектору.


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