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Сегодня Ольга Бузова отмечает 32-й день рождения. Этот праздник незамужняя звезда решила провести в Таиланде в компании резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

Сегодня, 20 января, Ольге Бузовой исполняется 32 года. За последние десять лет девушка добилась огромного успеха, который оказался более ярким в 2017 году, когда Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. После разрыва с супругом Бузова начала активно строить карьеру певицы, а также она занимается собственным брендом одежды, который пользуется огромной популярностью среди поклонников.

Кроме того, Ольга продолжает работать ведущей в популярном российском телешоу "Дом-2". Благодаря своей безграничной трудоспособности Ольга начала зарабатывать в два раза больше своего бывшего супруга Тарасова. Один пост на ее странице в Instagram сейчас стоит от 250 000 рублей, хотя до развода за одну публикацию она получала не более 100 000 рублей. Огромные деньги Бузова зарабатывает и на своих песнях, которые во второй половине 2017 года занимали первые позиции в iTunes.

Стоит отметить, что бывший супруг Ольги Дмитрия Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Бузова в последнее время перестала комментировать личную жизнь футболиста и занялась своими жизненными целями.

Сегодня Ольга Бузова собирается презентовать новую песню, которая называется "Одна ночь". Об этом звезда сообщила на своей станице в Instagram. Поклонники уверены, что данная композиция посвящена Тимуру Батрудинову, так как в последнее время Бузова проводит с ним слишком много времени. Постоянными фотографиями вместе пара скорее всего намекала, что у них отношения.

Еще вечером 19 января по московскому времени Бузова начала принимать поздравления от родных, друзей и поклонников, так как по времени Таиланда в тот момент ее день рождения уже наступил. Ольга поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что только "её люди" помогли ей пережить развод и разбитое сердце.