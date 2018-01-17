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Вера Брежнева начала дружить с фотографом семейства Кардашьян

Сегодня, 15:30

Известная украинская певица Вера Брежнева начала дружить с фотографом семейства Кардашьян Александрой Самсоновой. Об этом стало известно исходя из фотоснимков из Лос-Анджелеса, которые Брежнева выложила в свой Instagram.

Вера Брежнева очень часто путешествует без своего супруга Константина Меладзе. Поэтому не странно, что женщину постоянно замечают в различных компаниях интересных людей, которые далеки от деятельности Меладзе.

Несколько дней назад украинская певица поведала своим фанатам и подписчикам в Instagram, что она прибыла в американский город Лос-Анджелес. Оттуда она выложила в свои социальные сети фотографию, на которой позирует в купальнике в одном из отелей. Пост Брежнева подписала словами, что она и Лос-Анджелес очень рады друг другу.

Автором снимка была фотограф Александра Самсонова, которая часто работала с семьёй Кардашьян. Последняя фотосессия для звёздного клана была сделана для Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян.


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