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Фанаты назвали Светлану Лободу «трансвеститом» за странный макияж

Сегодня, 15:18

Светлана Лобода в своем профиле показала «новую себя», а именно новый макияж, который фанаты посчитали очень странным. Пользователи Сети назвали певицу «трансвеститом» и порекомендовали умыться.

Украинская артистка Светлана Лобода в Instagram записала для своих подписчиков новое видео, где наглядно продемонстрировала свой новый макияж, с которым она выйдет на сцену. Поклонники не оценили «боевую раскраску» певицы, в частности блестящие брови. В комментариях под видео подписчики попросили Светлану умыться и больше не экспериментировать со своей внешностью.

«Прожектор на лоб?», «Почему брови светятся», «Что это на глазах? Гирлянда от елки?», «Какой кошмар, Светлана, умойтесь», - комментировали макияж Лободы её поклонники.


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