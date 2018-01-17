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Пугачева поздравила друга Игоря Николаева с днем рождения

Сегодня, 14:57

Алла Пугачева на своей странице в Instagram поздравила своего друга и коллегу Игоря Николаева с днем рождения. Ранее поздравление опубликовал и Филипп Киркоров.

Алла Пугачева пожелала Николаеву безграничного счастья. Также стало известно, что Примадонна лично звонила Николаеву и поздравляла его с праздником, в Instagram она решила сделать пост для своих поклонников, чтобы они также поздравили ее товарища.

Фанаты Пугачевой написали в комментарии, что Николаев - это позитивный, талантливый и творческий человек. Поклонники написали, что и очень нравится наблюдать за творчеством певца, а также поблагодарили за многолетний труд на российской эстраде.


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