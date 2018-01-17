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Интернет взбудоражил снимок голой Сати Казановой

Сегодня, 15:03

Снимок голой Сати Казановой всколыхнул интернет. Пользователи отметили, что он очень чувственный и органичный.

В интернете пользователи активно обсуждают пикантные фото Сати Казановой, которые появились на ее страничке в социальной сети Instagram. Напомним, что в прошлом году звезда вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, который и стал автором такого откровенного снимка.

Известно, что фотографии будут использованы для проекта Дианы Авхадиевой. Сама Казанова осталась довольна кадрами и поспешила поделиться некоторыми из них со своими подписчиками. Работа выполнена в интересной манере – певица позирует в подкрашенной воде, а интимные части ее тела прикрыты такими же как вода алыми розами.

Сама Казанова прокомментировала, что вода очень полезна и всегда смывала в человека все грехи. Кроме этого Сати посоветовала всем выпивать в день не менее двух литров воды. Она сама уже много лет руководствуется этим принципом и ощутила его пользу для кожи.

Многие поклонники неоднозначно отреагировали на такие снимки своей любимицы. Многие напомнили Казановой, что она замужем, да еще и является мусульманкой.


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