Ольга Серебрякова примерила линзы как в «Наруто»

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Ольга Серебрякова, солистка группы «Серебро», примерила образ как в знаменитом анимэ «Наруто». Соответствующий снимок опубликован на странице коллектива в Instagram.

Самая экстравагантная и яркая солистка группы «Серебро» Ольга Серебрякова предстала перед поклонниками в новом образе. На фотографии знаменитость запечатлена с домашним филином по кличке Филипп. Девушка примерила линзы, из-за чего ее глаза стали глубокими и сильными. Поклонники обозвали кумира ведьмой, конечно, в шутку.

Некоторые сравнили Серебрякову с персонажами популярного анимэ «Наруто», а именно с Шаринганом или представителем клана учихи. Как оказалось, каждый из этих героев обладает мистической силой и сравнение действительно интересное. Естественно, нашлись и те, кто отметил бюст певицы, выразив свое покорение нецензурными словами.