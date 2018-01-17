VistaNews.ru


Ольга Серебрякова примерила линзы как в «Наруто»

Сегодня, 14:25

Ольга Серебрякова, солистка группы «Серебро», примерила образ как в знаменитом анимэ «Наруто». Соответствующий снимок опубликован на странице коллектива в Instagram.

Самая экстравагантная и яркая солистка группы «Серебро» Ольга Серебрякова предстала перед поклонниками в новом образе. На фотографии знаменитость запечатлена с домашним филином по кличке Филипп. Девушка примерила линзы, из-за чего ее глаза стали глубокими и сильными. Поклонники обозвали кумира ведьмой, конечно, в шутку.

Некоторые сравнили Серебрякову с персонажами популярного анимэ «Наруто», а именно с Шаринганом или представителем клана учихи. Как оказалось, каждый из этих героев обладает мистической силой и сравнение действительно интересное. Естественно, нашлись и те, кто отметил бюст певицы, выразив свое покорение нецензурными словами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.