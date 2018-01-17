Участник «Дома-2» Роман Гриценко одобрил свадьбу экс-супруга Бузовой

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Роман Гриценко, который до сих пор не покинул скандальный телепроект «Дом-2», в недавнем интервью рассказал, что думает о свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой. По его мнению, Тарасов имеет право жениться, на ком сам хочет.

Недавно состоялась свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, которую решили отпраздновать тихо и без приглашения журналистов. Молодожены сообщили поклонникам о торжественном событии лишь через социальные сети. Свадьбу прокомментировал участник «Дом-2» Роман Гриценко, который ранее также ухаживал за Ольгой Бузовой.

По словам Гриценко, Тарасов теперь имеет собственную личную жизнь, в которой уже нет места для Ольги. По этой причине футболист может жениться и разводится, так как это его личное дело, которое не касается Бузовой.