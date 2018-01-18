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Айза Анохина показала обнаженное фото

Сегодня, 02:15

Айза Анохина, бывшая супруга рэпера Гуфа, показала обнаженное фото. Снимок опубликован на личной странице начинающей певицы в Instagram.

Айза Анохина поражает публику всегда с разных сторон. Недавно она стала исполнителем жесткого рэпа «Боинг», который позволил в хит-параде обогнать ей своего экс-супруга Алексея Долматова (Гуф). В этот раз знаменитость опубликовала в Instagram пикантную фотографию, на которой она запечатлена обнаженной в постели. Айза выставила половину своего голого тела, большая часть из которого забита самыми разными татуировками.

Кадр сопровождал скромный комментарий: «Я красивая)». Поклонники среагировали моментально и начали писать свои мнения, как обычно, разделившись на хорошего и плохого полицейского. Некоторые льстили стройной Анохиной, а другие подозревали ее в использовании пластической хирургии.


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