Героям «скандала Шурыгиной» за участие в телеэфире платят до полумиллиона рублей

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Героям «скандала Шурыгиной» и всех историй, которые постоянно вот уже на протяжении долгого времени случаются с ней, за участие в различных телеэфирах, в частности в передачах Малахова, платят до полумиллиона рублей. Сама же Диана, по некоторым данным, получает суммы куда больше – до полутора миллионов рублей. Поэтому девушка и не стесняется появляться на шоу, рассказывая всё новые и новые подробности «своего случая» и жизни.

В охоте за «интересными и эксклюзивными» героями телеканалы уже давно позабыли о морали. Потенциальных скандалистов представители каналов караулят у подъездов. Недавно от ульяновской журналистки стало известно, что корреспонденты одного из шоу на федеральном канале украли отца Сергея Семёнова, когда вся семья была на другой передаче. Папа у парня, как сообщается, инвалид, а вся эта шумиха только подрывает его здоровье.

Журналисты хотели получить эксклюзивный материал для россиян, а получили внимание полиции. Только после вешания правоохранителей журналисты отпустили отца Семёнова.

Цель всех подобных «жёлтых» шоу – привести на одну студию «жертву» и «насильника». Но пока что сделать этого не получается. Поэтому ведущие и задают вопросы, наподобие «А чтобы вы сказали друг другу?». Однако в ближайшие пару недель Шурыгина и Семёнов встречаться и высказываться на телеэкранах не собираются. Поэтому сейчас эфиры «пестрят» разными модными экспертами, которые также зарабатывают и «набивают» себе рейтинги.