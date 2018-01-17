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Лариса Гузеева нашлась после 2-недельной пропажи

Сегодня, 12:52

Лариса Гузеева нашлась после 2-недельной пропажи в Instagram и других социальных сетях. Ведущая «Давай поженимся» сама успокоила своих поклонников.

В Instagram фотографии и посты Ларисы Гузеевой остановились 1 января 2018 года и практически две недели от остроумной теледивы не было вестей. Поклонники не на шутку испугались и стали разыскивать кумира на просторах Интернета. На днях Лариса Гузеева нашлась и опубликовала новое селфи без макияжа. Судя по снимку, знаменитость очень устала от работы.

По словам звезды экрана, 2017 год оказался для нее настоящим испытанием, в котором было много нервов. Гузеева советует фанатам думать о близких и себе, а завистников «гнать метлой из своей жизни». Теледива обмолвилась, что ей нужно было время отдохнуть и подумать, а потому она оставила свою публичную жизнь на некоторое время.


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