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Яна Рудковская обвиняет чиновников в излишнем богатстве

Сегодня, 11:54

Продюсер Яна Рудковская обвиняет чиновников в излишнем богатстве. На такое заявление ее подтолкнули поклонники, которые призвали знаменитость жить скромнее в это сложное для страны время.

Яна Рудковская, как и другие звезды российского шоубиза, выставляет свой образ жизни в социальные сети на обозрение поклонников. Фотографии роскошного дома продюсера, праздничного стола с черной икрой и дорогих нарядов вызвали у некоторых приступ зависти. Юзеры посоветовали Яне жить скромнее и помогать людям, так как показывать богатство в такое сложное время является неприличным жестом.

Рудковская не растерялась и заявила, что неприлично богато живут чиновники. Она помогает детям, инвалидам и многодетным семьям, а остальных пусть опекает государство. Также продюсер заявила, что на роскошный дом она с мужем работали не покладая рук целых 11 лет.


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