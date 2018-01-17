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Участников «Дома-2» сравнили с хомяками в клетке

Сегодня, 11:19

Скандальный отечественный телепроект на протяжении более десяти лет не покидает голубые экраны. Однако некоторое пользователи Сети и даже блогеры называют участников реалити-шоу «хомячками», которые живут у всех на глазах.

Нередко среди интернет-пользователей возникали споры о том, нужен ли данный проект на российских телеканалах или нет. Однако поклонники «Дом-2» искренне сопереживают героям и внимательно следят за их жизнью. Известный блогер Лена Миро недавно сравнила участников данного реалити с «хомяками в клетке», так как образ жизни героев шоу ничем не отличается, по её мнению, от жизни пушистых грызунов.

«Однако, в отличие от несчастного хомяка, они пришли в клетку добровольно. Это, в моих глазах, делает человекообразных из «Дома-2» существами значительно менее развитыми, чем пушистый грызун», - заявила в своем микроблоге скандальный критик Миро.


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