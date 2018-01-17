Никита Джигурда забыл сыновей от первого брака

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Никита Джигурда, знаменитый шоумен, совершенно забыл про сыновей 16-летнего Артемия и 10-летнего Илью от первого брака с Яной Павелковской. Об этом рассказала его бывшая теща Гелена Эдмундовна.

По словам бывшей тещи Никиты Джигурды, у нее с ним и по сей день весьма дружеские отношения, но вспоминать про своих сыновей он так и не хочет, а дети ждут звонка отца. Он не поздравляет ребят с днем рождения и уже четыре года не платит алименты. Гелена Эдмундовна отмечает, что они с Яной не хотят возбуждать дерзкий характер бывшего, тем более у него сейчас нет денег и он сидит без работы.

От выходок знаменитого родителя страдают дети, так как кто-то из сверстников может оскорбить их семью. По этой причине происходят драки, а впоследствии переводы в другую школу. Артемий вовсе пытается скрывать, кем является его отец, рассказывает экс-теща Джигурды.