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Двухмесячная дочь Дакоты и Соколовского получила поцелуй сына Анохиной

Сегодня, 00:45

Двухмесячная дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского впервые поцеловалась с сыном Айзы Анохиной. Счастливые родители выложили видеоролик с Бали, где зимуют со своей новорожденной малышкой.

Влюбленная пара Дакоты и Соколовского недавно стали родителями, своей радостью они постоянно делятся с поклонниками в YouTube. На днях они выложили ролик, где делятся своей радостью – их двухмесячная дочка впервые поцеловалась с сыном Айзы Анохиной. Напомним, что телеведущая вместе с сыном тоже прилетает зимовать в теплые края.

Как известно поклонникам, пара уже пять лет летает зимовать на Бали, а в этом году они не побоялись совершить такой сложный перелет вместе с новорожденной дочерью, которую нарекли Мия.

Счастливые родители сообщили, что малышка отлично перенесла изнурительный перелет и теперь вместе с ними греется на солнышке. Дакота и Соколовский обещают рассказывать на своем канале в YouTube о всех интересных моментах, которые будут происходить с ними на отдыхе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Рита Дакота беременной попала в автомобильную аварию.


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